"Нафтогаз" ведет переговоры с итальянской Snam о партнерстве в управлении ГТС

"Мы ведем переговоры с компанией Snam - это итальянский газотранспортный оператор. Подход очень простой - если Snam, итальянская компания, которая раньше была дочерней компанией ENI… если они будут партнером в управлении ГТС, тогда та же ENI будет доверять украинской ГТС и гораздо больше шансов, что они будут покупать газ на российско-украинской границе", - сказал Витренко.

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Он уточнил, что, по мнению НАК, привлечение международного партнера к управлению ГТС является безальтернативным.

Напомним, итальянская Snam S.p.A и словацкая Eustream a.s. по сути готовы взять в лизинг часть украинской ГТС.