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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 6089 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100276 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102305 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102623 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116890 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103483 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105911 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

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"Нафтогаз" ведет переговоры с итальянской Snam о партнерстве в управлении ГТС

"Нафтогаз" ведет переговоры с итальянской Snam о партнерстве в управлении ГТС

Киев  •  УНН

 • 15869 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с итальянской Snam о партнерстве в управлении газотранспортной системой Украины, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы ведем переговоры с компанией Snam - это итальянский газотранспортный оператор. Подход очень простой - если Snam, итальянская компания, которая раньше была дочерней компанией ENI… если они будут партнером в управлении ГТС, тогда та же ENI будет доверять украинской ГТС и гораздо больше шансов, что они будут покупать газ на российско-украинской границе", - сказал Витренко.

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Он уточнил, что, по мнению НАК, привлечение международного партнера к управлению ГТС является безальтернативным.

Напомним, итальянская Snam S.p.A и словацкая Eustream a.s. по сути готовы взять в лизинг часть украинской ГТС.

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