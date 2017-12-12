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"Нафтогаз" веде переговори з італійською Snam про партнерство в управлінні ГТС

"Нафтогаз" веде переговори з італійською Snam про партнерство в управлінні ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" веде переговори з італійською Snam про партнерство в управлінні газотранспортною системою України, повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Ми ведемо переговори з компанією Snam - це італійський газотранспортний оператор. Підхід дуже простий - якщо Snam, італійська компанія, яка раніше була дочірньою компанією ENI ... якщо вони будуть партнером в управлінні ГТС, тоді та ж ENI буде довіряти українській ГТС і набагато більше шансів, що вони будуть купувати газ на російсько-українському кордоні", - сказав Вітренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю з Eustream і Snam

Він уточнив, що, на думку НАК, залучення міжнародного партнера до управління ГТС є безальтернативним.

Нагадаємо, італійська Snam SpA і словацька Eustream as по суті готові взяти в лізинг частину української ГТС.

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