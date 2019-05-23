"Нафтогаз" взыскал с облгаза 6,2 млн грн долга за газ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" взыскала с АО "Днепропетровскгаз" 6,2 млн грн долга за приобретенный для производственных нужд газ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАК.
"НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение решения суда взыскала с АО "Днепропетровскгаз" 6,2 млн грн в счет погашения долга за газ, приобретенный предприятием для производственно-технологических затрат и нормированных потерь в 2013 году", - указали в НАК.
Общий долг, подлежащий взысканию с "Днепропетровскгаза" в рамках дела №904/4470/16 и подтвержденный судебными инстанциями всех уровней, по данным компании, составляет 362,2 млн грн.
"Долги газораспределительных предприятий и теплокоммунэнерго перед оператором ГТС Украины - АО "Укртрансгаз" - достигли критического размера, на конец февраля они составляли 38,6 млрд грн и продолжают стремительно расти", - отметили в "Нафтогазе".
Напомним, деньги за 4 млрд кубов газа "Укрнафта" должна была отдать в бюджет в счет долга.