"Нафтогаз" стягнув з облгазу 6,2 млн грн боргу за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. НАК "Нафтогаз України" стягнула з АТ "Дніпропетровськгаз" 6,2 млн грн боргу за придбаний для виробничих потреб газ. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК.
"НАК "Нафтогаз України" на виконання рішення суду стягнула з АТ "Дніпропетровськгаз" 6,2 млн грн в рахунок погашення боргу за газ, придбаний підприємством для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат в 2013 році", - вказали у НАК.
Загальний борг, що підлягає стягненню з "Дніпропетровськгазу" у межаї справи №904/4470/16 та підтверджений судовими інстанціями всіх рівнів, за даними компанії, становить 362,2 млн грн.
"Борги газорозподільних підприємств та теплокомуненерго перед оператором ГТС України - АТ "Укртрансгаз" - сягнули критичного розміру; на кінець лютого вони становили 38,6 млрд грн та продовжують стрімко зростати", - зауважили у "Нафтогазі".
Нагадаємо, гроші за 4 млрд кубів газу "Укрнафта" повинна була віддати до бюджету в рахунок боргу.