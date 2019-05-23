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"Нафтогаз" стягнув з облгазу 6,2 млн грн боргу за газ

"Нафтогаз" стягнув з облгазу 6,2 млн грн боргу за газ

Київ • УНН

 • 6687 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. НАК "Нафтогаз України" стягнула з АТ "Дніпропетровськгаз" 6,2 млн грн боргу за придбаний для виробничих потреб газ. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК.

"НАК "Нафтогаз України" на виконання рішення суду стягнула з АТ "Дніпропетровськгаз" 6,2 млн грн в рахунок погашення боргу за газ, придбаний підприємством для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат в 2013 році", - вказали у НАК.

Загальний борг, що підлягає стягненню з "Дніпропетровськгазу" у межаї справи №904/4470/16 та підтверджений судовими інстанціями всіх рівнів, за даними компанії, становить 362,2 млн грн. 

"Борги газорозподільних підприємств та теплокомуненерго перед оператором ГТС України - АТ "Укртрансгаз" - сягнули критичного розміру; на кінець лютого вони становили 38,6 млрд грн та продовжують стрімко зростати", - зауважили у "Нафтогазі".

Нагадаємо, гроші за 4 млрд кубів газу "Укрнафта" повинна була віддати до бюджету в рахунок боргу.

Українські Національні Новини

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