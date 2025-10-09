Нафтогаз получил 3 млрд грн кредита от Ощадбанка для импорта газа на фоне массированных атак рф
Киев • УНН
Группа Нафтогаз получила кредит в размере 3 млрд грн от Ощадбанка. Средства будут направлены на закупку импортного природного газа из-за массированных вражеских атак на газовую инфраструктуру.
Группа Нафтогаз получила 3 млрд грн кредита от Ощадбанка для импорта газа, потребность в котором вызвана массированными вражескими атаками на газовую инфраструктуру, сообщили в компании в четверг, пишет УНН.
Детали
"Группа Нафтогаз привлекла кредит в размере 3 млрд грн от Ощадбанка. Эти средства будут направлены на закупку импортного природного газа", - сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Он подчеркнул: "Потребность в импорте дополнительных объемов газа вызвана массированными вражескими атаками на объекты газовой инфраструктуры".
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg09.10.25, 10:20 • 14164 просмотра
"Работаем совместно с украинскими и международными партнерами для привлечения финансовых и других ресурсов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон в условиях российских террористических обстрелов", - отметил Корецкий.
Украина хочет увеличить импорт газа на 30% после российских атак - министр07.10.25, 14:03 • 2212 просмотров