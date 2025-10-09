$41.400.09
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 16377 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 12700 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 13719 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 22487 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 14456 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 15060 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16505 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26453 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48678 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Нафтогаз отримав 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу на тлі масованих атак рф

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Група Нафтогаз отримала кредит у розмірі 3 млрд грн від Ощадбанку. Кошти будуть спрямовані на закупівлю імпортного природного газу через масовані ворожі атаки на газову інфраструктуру.

Нафтогаз отримав 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу на тлі масованих атак рф

Група Нафтогаз отримала 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу, потреба в чому спричинена масованими ворожими атаками на газову інфраструктуру, повідомили у компанії у четвер, пише УНН.

Деталі

"Група Нафтогаз залучила кредит у розмірі 3 млрд грн від Ощадбанку. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю імпортного природного газу", - повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він наголосив: "Потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури".

Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg09.10.25, 10:20 • 14462 перегляди

"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", - зазначив Корецький.

Україна хоче збільшити імпорт газу на 30% після російських атак - міністр07.10.25, 14:03 • 2212 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Ощадбанк
Укргазвидобування
Нафтогаз України