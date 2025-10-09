Нафтогаз отримав 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу на тлі масованих атак рф
Київ • УНН
Група Нафтогаз отримала кредит у розмірі 3 млрд грн від Ощадбанку. Кошти будуть спрямовані на закупівлю імпортного природного газу через масовані ворожі атаки на газову інфраструктуру.
Група Нафтогаз отримала 3 млрд грн кредиту від Ощадбанку для імпорту газу, потреба в чому спричинена масованими ворожими атаками на газову інфраструктуру, повідомили у компанії у четвер, пише УНН.
Деталі
"Група Нафтогаз залучила кредит у розмірі 3 млрд грн від Ощадбанку. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю імпортного природного газу", - повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Він наголосив: "Потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури".
"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", - зазначив Корецький.
