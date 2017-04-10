"Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с Eustream и Snam

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52727 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105264 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162104 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119167 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113458 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107236 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155223 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с Eustream и Snam

"Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с Eustream и Snam

Киев  •  УНН

 • 9910 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", компания-оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" совместно с компанией Snam SpA (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Документ подписан в присутствии Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, Комиссара ЕС по энергетике и климатическим воздействиям Мигеля Каньете и Министра Карло Календы.

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Комментируя подписание документа, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Меморандум является подтверждением интереса к украинской ГТС со стороны ключевых операторов ГТС Европы - компаний Snam и Eustream.

"Подписание меморандума позволит уже сейчас использовать опыт и знания иностранных партнеров для трансформации украинского оператора по европейским стандартам. Такое сотрудничество является важным сигналом о доверии к Украине и об уверенности в важности нашей ГТС", - подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что интерес в сотрудничестве выразили другие европейские операторы, и лучшее предложение сотрудничества будет определено на конкурсной основе, а окончательное решение относительно возможного партнерства, согласно закону "О рынке природного газа" будет принимать украинская власть.

Напомним Украина выразила заинтересованность в сотрудничестве с опытными западными операторами ГТС по использованию национальной газотранспортной системы в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа".

Справка УНН: подписанный Меморандум - документ, направленный на долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа по территории Украины в соответствии со стандартами европейских рынков, а также обеспечение безопасного и эффективного использования ГТС Украины, прозрачного и недискриминационного доступа к ней третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.

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