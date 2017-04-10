"Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с Eustream и Snam
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", компания-оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" совместно с компанией Snam SpA (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Документ подписан в присутствии Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, Комиссара ЕС по энергетике и климатическим воздействиям Мигеля Каньете и Министра Карло Календы.
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Комментируя подписание документа, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Меморандум является подтверждением интереса к украинской ГТС со стороны ключевых операторов ГТС Европы - компаний Snam и Eustream.
"Подписание меморандума позволит уже сейчас использовать опыт и знания иностранных партнеров для трансформации украинского оператора по европейским стандартам. Такое сотрудничество является важным сигналом о доверии к Украине и об уверенности в важности нашей ГТС", - подчеркнул глава правительства.
Он также добавил, что интерес в сотрудничестве выразили другие европейские операторы, и лучшее предложение сотрудничества будет определено на конкурсной основе, а окончательное решение относительно возможного партнерства, согласно закону "О рынке природного газа" будет принимать украинская власть.
Напомним Украина выразила заинтересованность в сотрудничестве с опытными западными операторами ГТС по использованию национальной газотранспортной системы в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа".
Справка УНН: подписанный Меморандум - документ, направленный на долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа по территории Украины в соответствии со стандартами европейских рынков, а также обеспечение безопасного и эффективного использования ГТС Украины, прозрачного и недискриминационного доступа к ней третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.