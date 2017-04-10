"Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю з Eustream і Snam
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, компанія-оператор української газотранспортної системи “Укртрансгаз” спільно з компанією Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина) підписали Меморандум про взаєморозуміння про спільну оцінку можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи України, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Документ підписано в присутності Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, Комісара ЄС з енергетики та кліматичних дій Мігеля Каньєте та Міністра Карло Календи.
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Коментуючи підписання документа, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив, що Меморандум є підтвердженням інтересу до української ГТС з боку ключових операторів ГТС Європи — компаній Snam та Eustream.
“Підписання меморандуму дозволить вже зараз використати досвід і знання іноземних партнерів для трансформації українського оператора за європейськими стандартами. Така співпраця є важливим сигналом про довіру до України та про впевненість у важливості нашої ГТС”, — підкреслив Глава Уряду.
Він також додав, що інтерес у співробітництві висловили інші європейські оператори, і краща пропозиція співробітництва буде визначена на конкурсній основі, а остаточне рішення щодо можливого партнерства, згідно із законом “Про ринок природного газу”, прийматиме українська влада.
Нагадаємо, Україна здійснює відокремлення функції оператора газотранспортної системи від Нафтогазу, державного вертикально-інтегрованого холдингу, та висловила зацікавленість у співпраці з досвідченими західними операторами ГТС щодо використання національної газотранспортної системи відповідно до Закону України “Про ринок природного газу”.
Довідка УНН: підписаний Меморандум — документ, спрямований на довгострокове забезпечення стабільності транспортування природного газу по території України відповідно до стандартів європейських ринків, а також забезпечення безпечного й ефективного використання ГТС України, прозорого та недискримінаційного доступу до неї третіх сторін згідно із чинним законодавством.