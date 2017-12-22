"Нафтогаз" оценил положительный эффект решений арбитража по делам с "Газпромом" в более 75 млрд долларов

"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа", - заявили в НАК.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по всем спорным вопросам.

Также напомним, 31 мая Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования российского ПАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставку газа в Украину от 2009 года в части принципа "бери или плати".