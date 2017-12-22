"Нафтогаз" оцінив позитивний ефект рішень арбітражу у справах з "Газпромом" у понад 75 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" оцінює позитивний ефект рішень Стокгольмського арбітражу у справах з російським ПАТ "Газпром" за весь термін дії контракту на поставку газу у понад 75 млрд дол., передає УНН з посиланням на повідомлення НАК.
"Нафтогаз" оцінює загальний позитивний ефект рішень арбітражу у понад 75 млрд дол. за весь термін дії контракту на поставку газу", - заявили у НАК.
Нагадаємо, "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" за всіма спірними питаннями.
Також нагадаємо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги російського ПАТ “Газпром” до НАК “Нафтогаз України” щодо контракту на постачання газу до України від 2009 року у частині принципу “бери або плати”.