"Нафтогаз" без Коболева: Климкин прокомментировал возможное решение Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Личная роль главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева в противодействии "Северного потока-2" является очень важной. Об этом во время брифинга во вторник сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что Андрей Коболева очень много сделал для реформирования "Нафтогаза". Мы тесно сотрудничаем вместе в противодействии "Северного потока-2". Конечно, позиция государства - это не позиция личности, но, безусловно, его личная роль очень важна", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, как изменятся газовые переговоры, если Кабмин не продлит соглашение с НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым.
В то же время, по его словам, реформировать "Нафтогаз" является исключительно важным для того, чтобы иметь сильную позицию и в трехсторонних консультациях с Европейской Комиссией и Россией.
"Нам нужно иметь сильную позицию, поскольку Россия сейчас выжидает, сигнализируя и даже говоря, что сначала она будет выжидать выборов, а потом посмотрит", - отметил он.
Кроме того, Климкин отметил, что, по мнению представителей ЕС, законодательство Украины изменилось и оно сейчас гораздо глубже адаптировано к европейскому.
"Конечно, законодательство ЕС также изменилось для принятия третьего пакета. Поэтому любые "договорняки", которые имели место в предыдущей реальности, уже невозможны, потому что любой стандарт на транзит, который должен быть заключен, должен базироваться на европейском праве", - подчеркнул министр.
"Другой вопрос - анбандлинг, распределение ключевых сфер функционирования, тоже должно состояться, поскольку это важно в контексте выполнения европейских ключевых правил а также нашей сильной переговорной базы", - добавил он.
Напомним, контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство не принимало решений о заключении нового контракта с главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев.
Как сообщал УНН, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" юридически не оформила решение о продлении контракта с нынешним главой правления Андрієм Коболєвим после 22 марта.