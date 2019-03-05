"Нафтогаз" без Коболева: Климкин прокомментировал возможное решение Кабмина

"Я считаю, что Андрей Коболева очень много сделал для реформирования "Нафтогаза". Мы тесно сотрудничаем вместе в противодействии "Северного потока-2". Конечно, позиция государства - это не позиция личности, но, безусловно, его личная роль очень важна", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, как изменятся газовые переговоры, если Кабмин не продлит соглашение с НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым.

В то же время, по его словам, реформировать "Нафтогаз" является исключительно важным для того, чтобы иметь сильную позицию и в трехсторонних консультациях с Европейской Комиссией и Россией.

"Нам нужно иметь сильную позицию, поскольку Россия сейчас выжидает, сигнализируя и даже говоря, что сначала она будет выжидать выборов, а потом посмотрит", - отметил он.

Кроме того, Климкин отметил, что, по мнению представителей ЕС, законодательство Украины изменилось и оно сейчас гораздо глубже адаптировано к европейскому.

"Конечно, законодательство ЕС также изменилось для принятия третьего пакета. Поэтому любые "договорняки", которые имели место в предыдущей реальности, уже невозможны, потому что любой стандарт на транзит, который должен быть заключен, должен базироваться на европейском праве", - подчеркнул министр.

"Другой вопрос - анбандлинг, распределение ключевых сфер функционирования, тоже должно состояться, поскольку это важно в контексте выполнения европейских ключевых правил а также нашей сильной переговорной базы", - добавил он.

Напомним, контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый - предусматривающий новые "нормальные" зарплаты для руководства компании.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство не принимало решений о заключении нового контракта с главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев.

Как сообщал УНН, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" юридически не оформила решение о продлении контракта с нынешним главой правления Андрієм Коболєвим после 22 марта.