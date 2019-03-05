"Нафтогаз" без Коболєва: Клімкін прокоментував можливе рішення Кабміну

"Я вважаю, Андрій Коболев дуже багато зробив для реформування "Нафтогазу". Ми тісно співпрацюємо разом у протидії "Північному Потоку-2". Звичайно, позиція держави - це не позиція особистості, але, безумовно, його особиста роль є дуже важливою", - сказав міністр, відповідаючи на питання про те, як зміняться газові переговори, якщо Кабмін не продовжить угоду з НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболевим.

Водночас, з його слів, реформувати "Нафтогаз" є виключно важливим для того, щоб мати сильну позицію і в тристоронніх консультаціях з Європейською Комісією і Росією.

"Нам потрібно мати сильну позицію, оскільки Росія зараз вичікує, сигналізуючи і навіть говорячи, що спочатку вона буде вичікувати виборів, а потім подивиться", - зазначив він.

Крім того, Клімкін зазначив, що на думку представників ЄС, законодавство України змінилося і воно зараз набагато глибше адаптовано до європейського.

"Звичайно, законодавство ЄС також змінилося для прийняття третього пакету. Тому будь-які "договорняки", які мали місце у попередній реальності, вже неможливі, тому що будь-який стандарт на транзит, який має бути укладений, повинен базуватись на європейському праві", - підкреслив міністр.

"Інше питання - анбандлінг, розподіл ключових сфер функціонування, теж має відбутись, оскільки це важливо в контексті виконання європейських ключових правил а також нашої сильної переговорної бази", - додав він.

Нагадаємо, контракт з правлінням НАК "Нафтогаз України" припинить свою дію з 22 березня 2019 року, після чого буде укладений новий – який передбачатиме нові "нормальні" зарплати для керівництва компанії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що уряд не ухвалював рішень про укладання нового контракту із головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

Як повідомляв УНН, наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" юридично не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління Андрієм Коболєвим після 22 березня.