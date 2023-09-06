Нефть подорожала на фоне проблем с поставками после сокращения добычи ОПЕК+

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов до 90,18 доллара за баррель в 05:15 по Киеву. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 12 центов до 86,81 доллара за баррель. Сейчас цены несколько снизились.

Инвесторы ожидали, что Саудовская Аравия и россия продлит добровольные сокращения до октября, но трехмесячное продление оказалось неожиданным.

Влияние этих сокращений на инфляцию и экономическую политику на Западе трудно предсказать, но высокие цены на нефть только повысят вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в США, для сдерживания инфляции, сказал Хорхе Леон, старший вице-президент консалтинговой компании Rystad Energy.

По оценкам Rystad, в следующем квартале мировой спрос превысит предложение примерно на 2,7 млн баррелей в сутки.

Отражая опасения по поводу предложения в краткосрочной перспективе, фьючерсы на нефть марки Brent торговались вблизи 9-месячных максимумов. Такое же наблюдалось и с WTI.

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Дополнение

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки еще на три месяца до конца декабря 2023 года, сообщило во вторник государственное информационное агентство SPA со ссылкой на представителя министерства энергетики.

россия продлила свое добровольное решение сократить экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца этого года, сообщил вице-премьер рф александр новак в своем заявлении во вторник.

Добровольные сокращения Саудовской Аравии и россии дополняют апрельское сокращение, согласованное несколькими производителями ОПЕК+, которое продолжается до конца 2024 года, пишет издание.