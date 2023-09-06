Нафта подорожчала на тлі проблем із постачанням після скорочення видобутку ОПЕК+

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Ціни на нафту зросли на початку азіатських торгів у середу після зростання більш ніж на 1% на попередній сесії, оскільки ринки стурбовані дефіцитом поставок після того, як Саудівська Аравія та росія продовжили добровільні скорочення поставок до кінця року, зазначає Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів до 90,18 долара за барель о 05:15 за Києвом. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 12 центів до 86,81 долара за барель. Наразі ціни дещо знизилися.

Інвестори очікували, що Саудівська Аравія та росія продовжать добровільні скорочення до жовтня, але тримісячне продовження виявилося несподіваним.

Вплив цих скорочень на інфляцію та економічну політику на Заході важко передбачити, але вищі ціни на нафту лише підвищать ймовірність посилення податково-бюджетної політики, особливо у США, для стримування інфляції, сказав Хорхе Леон, старший віце-президент консалтингової компанії Rystad Energy.

За оцінками Rystad, у наступному кварталі світовий попит перевищить пропозицію приблизно на 2,7 млн барелів на добу.

Відображаючи побоювання з приводу пропозиції у короткостроковій перспективі, ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися поблизу 9-місячних максимумів. Таке ж спостерігалося і з WTI.

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Доповнення

Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу ще на три місяці до кінця грудня 2023 року, повідомило у вівторок державне інформаційне агентство SPA з посиланням на представника міністерства енергетики.

росія продовжила своє добровільне рішення скоротити експорт нафти на 300 тисяч барелів за добу до кінця цього року, повідомив віце-прем'єр рф олександр новак у своїй заяві у вівторок.

Добровільні скорочення Саудівської Аравії та росії доповнюють квітневе скорочення, узгоджене кількома виробниками ОПЕК+, яке продовжується до кінця 2024 року, пише видання.

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