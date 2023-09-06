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G7 відклала регулярний перегляд стелі цін на російську нафту - Reuters

G7 відклала регулярний перегляд стелі цін на російську нафту - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. G7 і союзники відклали регулярний перегляд стелі цін на російську нафту, хоча більша частина російської нафти торгується вище за ліміт через зростання світових цін на нафту, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Російські виробники знайшли способи продавати нафту, використовуючи менше західних суден та страхових послуг, що ускладнює Заходу забезпечення дотримання існуючої стелі цін, оскільки компанії, які сприяють торгівлі, перебувають поза їх компетенції, пише видання.

Спочатку країни ЄС погодилися переглядати стелю цін кожні два місяці і коригувати її за необхідності, тоді як G7 переглядатиме "за необхідності", включаючи "впровадження та дотримання".

Однак G7 не переглядала обмеження з березня, і чотири людини, знайомі з політикою G7, заявили, що група не має безпосередніх планів з коригування стелі цін.

"У червні чи липні були деякі переговори щодо проведення перегляду або, принаймні, розмови про це, але офіційно цього не сталося", - сказало одне дипломатичне джерело.

Джерела повідомили, що хоча деякі країни ЄС були зацікавлені в перегляді, вони заявили, що у США та членів G7 мало бажання вносити зміни.

Кулуари майбутньої Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться пізніше цього місяця, можуть стати неформальною платформою для переговорів щодо стелі цін, пише видання.

Тим часом ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на найвищому рівні цього року - понад 90 доларів за барель, що підвищує вартість світової нафти, включаючи російську нафту сорту Urals.

Міністерство фінансів hосії заявило, що середня ціна на її флагманський сорт нафти марки Urals у серпні відновилася в середньому до 74 доларів за барель, що набагато перевищує стелю цін у 60 доларів за барель, і зросла з середньої ціни в 56 доларів за перші шість місяців року.

росія була змушена скоротити експорт нафти та нафтопродуктів відразу після введення стелі цін, на тлі того, як щосили намагалася знайти достатньо суден для перевезення всієї своєї продукції.

Проте країні вдалося передати більшу частину свого експорту до рук вітчизняних чи незахідних іноземних відправників вантажу, яким не потрібне західне страхове покриття.

Агентство Reuters підрахувало, що щонайменше 40 посередників, включаючи компанії, які раніше не брали участь у цьому бізнесі, обробили щонайменше половину загального експорту нафти та нафтопродуктів з росії в період з березня по червень.

Хоча наразі для перевезення російської нафти використовується в основному "тіньовий флот" танкерів з неясними власниками, західні судна, як і раніше, беруть участь у перевезенні продукції, оскільки їх важче контролювати, повідомило джерело в галузі.

За даними LSEG, російська нафта торгується вище за граничний рівень з середини липня і наразі на російських терміналах торгується на рівні близько 67 доларів за барель. Російські нафтопродукти, такі як мазут та дизельне паливо, також перевищили встановлені для них стелі цін.

Цього тижня представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження все ще діє, оскільки воно допомогло скоротити прибутки росії. Він сказав, що група залишить гнучкість, але додав, що плану негайного перегляду не існує.

Доповнення

Країни G7 разом із Європейським Союзом та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту у грудні минулого року, а в лютому послідувала стеля цін на паливо.

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