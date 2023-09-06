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G7 отложила регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть - Reuters

G7 отложила регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть - Reuters

Киев • УНН

 • 433322 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. G7 и союзники отложили регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть, хотя большая часть российской нефти торгуется выше лимита из-за роста мировых цен на нефть, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Российские производители нашли способы продавать нефть, используя меньше западных судов и страховых услуг, что затрудняет Западу обеспечение соблюдения существующего потолка цен, поскольку компании, которые способствуют торговле, находятся вне их компетенции, пишет издание.

Первоначально страны ЕС согласились пересматривать потолок цен каждые два месяца и корректировать его при необходимости, тогда как G7 будет пересматривать "при необходимости", включая "внедрение и соблюдение".

Однако G7 не пересматривала ограничения с марта, и четыре человека, знакомые с политикой G7, заявили, что группа не имеет непосредственных планов по корректировке потолка цен.

"В июне или июле были некоторые переговоры о проведении пересмотра или, по крайней мере, разговоры об этом, но официально этого не произошло", - сказал один дипломатический источник.

Источники сообщили, что хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они заявили, что у США и членов G7 было мало желания вносить изменения.

Кулуары предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится позже в этом месяце, могут стать неформальной платформой для переговоров по потолку цен, пишет издание.

Тем временем фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на самом высоком уровне в этом году - более 90 долларов за баррель, что повышает стоимость мировой нефти, включая российскую нефть сорта Urals.

Министерство финансов россии заявило, что средняя цена на ее флагманский сорт нефти марки Urals в августе восстановилась в среднем до 74 долларов за баррель, что намного превышает потолок цен в 60 долларов за баррель, и выросла со средней цены в 56 долларов за первые шесть месяцев года.

россия была вынуждена сократить экспорт нефти и нефтепродуктов сразу после введения потолка цен, на фоне того, как изо всех сил пыталась найти достаточно судов для перевозки всей своей продукции.

Однако стране удалось передать большую часть своего экспорта в руки отечественных или незападных иностранных грузоотправителей, которым не требуется западное страховое покрытие.

Агентство Reuters подсчитало, что по меньшей мере 40 посредников, включая компании, которые ранее не участвовали в этом бизнесе, обработали по меньшей мере половину общего экспорта нефти и нефтепродуктов из россии в период с марта по июнь.

Хотя в настоящее время для перевозки российской нефти используется в основном "теневой флот" танкеров с неясными владельцами, западные суда по-прежнему участвуют в перевозке продукции, поскольку их труднее контролировать, сообщил источник в отрасли.

По данным LSEG, российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля и в настоящее время на российских терминалах торгуется на уровне около 67 долларов за баррель. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизельное топливо, также превысили установленные для них потолки цен.

На этой неделе представитель Министерства финансов США заявил, что ограничение все еще действует, поскольку оно помогло сократить доходы россии. Он сказал, что группа оставит гибкость, но добавил, что плана немедленного пересмотра не существует.

Дополнение

Страны G7 вместе с Европейским Союзом и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года, а в феврале последовал потолок цен на топливо.

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