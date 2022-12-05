Нефть дорожает на фоне решений ОПЕК+ и ослабления COVID-ограничений Китаем

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Киев • УНН

 • 897689 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в феврале в понедельник утром во время торгов выросли в цене до 85,97 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:41, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,47%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 80,43 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Детали

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как страны ОПЕК+ сохранили свои цели по добыче на прежнем уровне накануне введения эмбарго Европейского Союза и потолка цен на российскую нефть, отмечает Reuters.

Так, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая россию, вместе называемые ОПЕК+, договорились в воскресенье придерживаться своего октябрьского плана по сокращению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до ноября 2023 года.

В то же время, как положительный знак для спроса на топливо, все больше китайских городов ослабили ограничения из-за COVID-19 в выходные, хотя точечное ослабление политики спровоцировало путаницу по всей стране в понедельник.

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