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Країни ОПЕК+ домовилися про продовження існуючої політики видобутку нафти

Країни ОПЕК+ домовилися про продовження існуючої політики видобутку нафти

Київ • УНН

 • 941115 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. ОПЕК+ погодилася дотримуватися своєї мети з видобутку нафти на зустрічі в неділю, повідомили Reuters два джерела в ОПЕК+. Нафтові ринки намагаються оцінити вплив уповільнення китайської економіки на попит та обмеження цін G7 на російську нафту, інформує УНН.

Раніше

Це рішення було ухвалено через два дні після того, як країни "Великої сімки" (G7) домовилися про обмеження цін на російську нафту.

ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, включаючи росію, розлютила Сполучені Штати та інші західні країни у жовтні, коли вони погодилися скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу, що становить близько 2 відсотків світового обсягу видобутку.

Вашингтон звинуватив угруповання та одного з її лідерів, Саудівську Аравію, у тому, що вони стали на бік росії, незважаючи на війну Москви в Україні.

ОПЕК+ стверджувала, що скоротила видобуток через слабкіші економічні перспективи.

Ціни на нафту знизилися з жовтня через уповільнення економічного зростання в Китаї та світі, та більш високих відсоткових ставок.

Цитата

"Це (рішення) продовжено до кінця 2023 року", - сказало джерело в ОПЕК+ після того, як ключові міністри групи прийняли рішення.

За словами джерел, країни ОПЕК зібралася практично без росії та союзників і не обговорювала граничні ціни для росії.

Додамо

У п'ятницю країни G7 та Австралія домовилися про обмеження цін на російську морську сиру нафту у розмірі 60 доларів за барель, щоб позбавити путіна доходів, зберігши при цьому постачання російської нафти на світові ринки.

Москва заявила, що не продаватиме свою нафту, і аналізує, як реагувати.

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