Країни ОПЕК+ домовилися про продовження існуючої політики видобутку нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. ОПЕК+ погодилася дотримуватися своєї мети з видобутку нафти на зустрічі в неділю, повідомили Reuters два джерела в ОПЕК+. Нафтові ринки намагаються оцінити вплив уповільнення китайської економіки на попит та обмеження цін G7 на російську нафту, інформує УНН.
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Це рішення було ухвалено через два дні після того, як країни "Великої сімки" (G7) домовилися про обмеження цін на російську нафту.
ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, включаючи росію, розлютила Сполучені Штати та інші західні країни у жовтні, коли вони погодилися скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу, що становить близько 2 відсотків світового обсягу видобутку.
Вашингтон звинуватив угруповання та одного з її лідерів, Саудівську Аравію, у тому, що вони стали на бік росії, незважаючи на війну Москви в Україні.
ОПЕК+ стверджувала, що скоротила видобуток через слабкіші економічні перспективи.
Ціни на нафту знизилися з жовтня через уповільнення економічного зростання в Китаї та світі, та більш високих відсоткових ставок.
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"Це (рішення) продовжено до кінця 2023 року", - сказало джерело в ОПЕК+ після того, як ключові міністри групи прийняли рішення.
За словами джерел, країни ОПЕК зібралася практично без росії та союзників і не обговорювала граничні ціни для росії.
Додамо
У п'ятницю країни G7 та Австралія домовилися про обмеження цін на російську морську сиру нафту у розмірі 60 доларів за барель, щоб позбавити путіна доходів, зберігши при цьому постачання російської нафти на світові ринки.
Москва заявила, що не продаватиме свою нафту, і аналізує, як реагувати.