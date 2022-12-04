Країни ОПЕК+ домовилися про продовження існуючої політики видобутку нафти

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Це рішення було ухвалено через два дні після того, як країни "Великої сімки" (G7) домовилися про обмеження цін на російську нафту.

ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, включаючи росію, розлютила Сполучені Штати та інші західні країни у жовтні, коли вони погодилися скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу, що становить близько 2 відсотків світового обсягу видобутку.

Вашингтон звинуватив угруповання та одного з її лідерів, Саудівську Аравію, у тому, що вони стали на бік росії, незважаючи на війну Москви в Україні.

ОПЕК+ стверджувала, що скоротила видобуток через слабкіші економічні перспективи.

Ціни на нафту знизилися з жовтня через уповільнення економічного зростання в Китаї та світі, та більш високих відсоткових ставок.

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"Це (рішення) продовжено до кінця 2023 року", - сказало джерело в ОПЕК+ після того, як ключові міністри групи прийняли рішення.

За словами джерел, країни ОПЕК зібралася практично без росії та союзників і не обговорювала граничні ціни для росії.

Додамо

У п'ятницю країни G7 та Австралія домовилися про обмеження цін на російську морську сиру нафту у розмірі 60 доларів за барель, щоб позбавити путіна доходів, зберігши при цьому постачання російської нафти на світові ринки.

Москва заявила, що не продаватиме свою нафту, і аналізує, як реагувати.