Страны ОПЕК+ договорились о продолжении существующей политики добычи нефти

Ранее

Это решение было принято спустя два дня после того, как страны "Большой семерки" (G7) договорились об ограничении цен на российскую нефть.

ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая россию, разозлила Соединенные Штаты и другие западные страны в октябре, когда они согласились сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2 процентов мирового объема добычи.

Вашингтон обвинил группу и одного из ее лидеров, Саудовскую Аравию, в том, что они приняли сторону россии, несмотря на войну Москвы в Украине.

ОПЕК+ утверждала, что сократила добычу из-за более слабых экономических перспектив.

Цены на нефть снизились с октября из-за замедления экономического роста в Китае и мире, и более высоких процентных ставок.

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"Это (решение) продлено до конца 2023 года", - сказал источник в ОПЕК+ после того, как ключевые министры группы приняли решение.

По словам источников, страны ОПЕК собралась практически без россии и союзников и не обсуждала предельные цены для россии.

Добавим

В пятницу страны G7 и Австралия договорились об ограничении цен на российскую морскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель, чтобы лишить путина доходов, сохранив при этом поставки российской нефти на мировые рынки.

Москва заявила, что не будет продавать свою нефть и анализирует, как реагировать.