Страны ОПЕК+ договорились о продолжении существующей политики добычи нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. ОПЕК+ согласилась придерживаться своей цели по добыче нефти на встрече в воскресенье, сообщили Reuters два источника в ОПЕК+. Нефтяные рынки пытаются оценить влияние замедления китайской экономики на спрос и ограничение цен G7 на российскую нефть, передает УНН.
Ранее
Это решение было принято спустя два дня после того, как страны "Большой семерки" (G7) договорились об ограничении цен на российскую нефть.
ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая россию, разозлила Соединенные Штаты и другие западные страны в октябре, когда они согласились сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2 процентов мирового объема добычи.
Вашингтон обвинил группу и одного из ее лидеров, Саудовскую Аравию, в том, что они приняли сторону россии, несмотря на войну Москвы в Украине.
ОПЕК+ утверждала, что сократила добычу из-за более слабых экономических перспектив.
Цены на нефть снизились с октября из-за замедления экономического роста в Китае и мире, и более высоких процентных ставок.
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"Это (решение) продлено до конца 2023 года", - сказал источник в ОПЕК+ после того, как ключевые министры группы приняли решение.
По словам источников, страны ОПЕК собралась практически без россии и союзников и не обсуждала предельные цены для россии.
Добавим
В пятницу страны G7 и Австралия договорились об ограничении цен на российскую морскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель, чтобы лишить путина доходов, сохранив при этом поставки российской нефти на мировые рынки.
Москва заявила, что не будет продавать свою нефть и анализирует, как реагировать.