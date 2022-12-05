Нафта дорожчає на тлі рішень ОПЕК+ та послаблення COVID-обмежень Китаєм

За даними Bloomberg станом на 8:41, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,47%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 80,43 долара за барель, додавши 0,56%.

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Ціни на нафту зросли у понеділок після того, як країни ОПЕК+ зберегли свої цілі з видобутку на колишньому рівні напередодні введення ембарго Європейського Союзу та стелі цін на російську нафту, відзначає Reuters.

Так, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи росію, разом звані ОПЕК+, домовилися в неділю дотримуватися свого жовтневого плану зі скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу з листопада до 2023 року.

У той же час, як позитивний знак для попиту на паливо, усе більше китайських міст послабили обмеження через COVID-19 у вихідні, хоча точкове ослаблення політики спровокувало плутанину по всій країні в понеділок.