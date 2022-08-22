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Нефть дешевеет на фоне опасений о снижении спроса из-за экономического спада

Киев • УНН

 • 169881 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent со поставкой в октябре в понедельник утром во время торгов упали в цене до 95,39 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

Нефть дешевеет на фоне опасений о снижении спроса из-за экономического спада

По данным Bloomberg по состоянию на 8:30, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,38%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 89,53 доллара за баррель, потеряв 1,37%.

Детали

Цены на нефть упали в понедельник, завершив трехдневный рост на опасениях, что агрессивное повышение процентных ставок в США может привести к замедлению глобального экономического роста и снижению спроса на топливо, отмечает Reuters.

В то же время опасения по поводу замедления спроса в Китае из-за нехватки электроэнергии в некоторых регионах также повлияли на цены.

И Brent, и WTI росли в пятницу третий день подряд, но за неделю упали примерно на 1,5% из-за укрепления доллара и опасений по поводу спроса.

Дополнение

На фоне войны рф в Украине западные покупатели избегают российской нефти, поэтому это сырье продают со скидкой. Так, россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

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