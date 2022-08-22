Нафта дешевшає на тлі побоювань про зниження попиту через економічний спад
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 95,39 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:30, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,38%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 89,53 долара за барель, втративши 1,37%.
Деталі
Ціни на нафту впали в понеділок, завершивши триденне зростання на побоюваннях, що агресивне підвищення процентних ставок у США може призвести до уповільнення глобального економічного зростання та зниження попиту на пальне, зазначає Reuters.
Водночас побоювання з приводу уповільнення попиту в Китаї через брак електроенергії в деяких регіонах також вплинуло на ціни.
І Brent, і WTI зростали в п'ятницю третій день поспіль, але за тиждень упали приблизно на 1,5% через зміцнення долара та побоювання з приводу попиту.
Доповнення
На тлі війни рф в Україні західні покупці уникають російської нафти, тож цю сировину продають зі знижкою. Так, росія третій місяць поспіль стала найбільшим постачальником нафти в Китай.