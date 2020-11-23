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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 100315 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 106150 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Нефть Brent выросла в цене выше 45 долл. за баррель

Нефть Brent выросла в цене выше 45 долл. за баррель

Киев  •  УНН

 • 11649 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 45,22 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,58 доллара за баррель, прибавив 0,38%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Новости о прогрессе в области вакцин против COVID-19 в последнее время способствовали некоторому укреплению цен на нефть, но цены все равно остаются в пределах определенного диапазона.

Сейчас заключенное в апреле соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривает ограничение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельской сделке ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021 года до конца апреля 2022 года. Впрочем, как предполагают аналитики, на встречах, назначенных на 30 ноября и 1 декабря, ОПЕК+, вероятно, согласится сохранить текущие квоты - отложив изначально запланированное повышение на два миллиона баррелей в день на январь.

Так, ожидается, что ОПЕК и ее союзники продолжат действие соглашения о сокращении добычи нефти в новом году, чтобы избежать глобального избытка запасов. Однако, на фоне стремительного увеличения количества больных COVID-19 во многих частях мира и повышенного риска дальнейших экономических ограничений, усилия картеля могут не увенчаться успехом, если спрос на нефть будет падать быстрее, чем объемы поставок, отмечает MarketWatch.

Украинские Национальные Новости

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