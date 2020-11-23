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Нафта Brent зросла в ціні вище 45 дол. за барель

Нафта Brent зросла в ціні вище 45 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 45,22 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,58%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 42,58 долара за барель, додавши 0,38%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Новини про прогрес в області вакцин проти COVID-19 останнім часом сприяли деякому зміцненню цін на нафту, але ціни все одно залишаються в межах певного діапазону.

Наразі укладена у квітні угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачає обмеження видобутку на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, як передбачають аналітики, на зустрічах, призначених на 30 листопада та 1 грудня, ОПЕК+, ймовірно, погодиться зберегти поточні квоти - відклавши спочатку заплановане підвищення на два мільйони барелів на день на січень.

Так, очікується, що ОПЕК і її союзники продовжать дію угоди про скорочення видобутку нафти у новому році, щоб уникнути глобального надлишку запасів. Однак, на тлі стрімкого збільшення кількості хворих на COVID-19 у багатьох частинах світу та підвищеного ризику подальших економічних обмежень, зусилля картелю можуть не увінчатися успіхом, якщо попит на нафту буде падати швидше, ніж обсяги поставок, відзначає MarketWatch.

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