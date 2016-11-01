Нефть Brent торгуется выше 48 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,70%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,10 доллара за баррель, прибавив 0,51%.

Цены на нефть поднялись, предварительно достигнув месячного минимума после того, как ОПЕК договорился о долгосрочной стратегии.