Нефть Brent торгуется выше 48 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром выросли в цене до 48,95 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,70%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,10 доллара за баррель, прибавив 0,51%.
Цены на нефть поднялись, предварительно достигнув месячного минимума после того, как ОПЕК договорился о долгосрочной стратегии.