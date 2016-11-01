Нафта Brent торгується вище 48 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у вівторок зранку зросли в ціні до 48,95 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:19, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,70%.
При цьому ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 47,10 долара за барель, додавши 0,51%.
Попередньо досягши одномісячного мінімуму, ціни на нафту піднялися після того, як ОПЕК домовився про довгострокову стратегію.