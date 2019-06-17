Нефть Brent продолжает дорожать

По данным издания состоянию на 9:45, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,1%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 52,49 доллара за баррель, потеряв 0,04%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.





