Нафта Brent продовжує дорожчати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку зросли в ціні до 62,08 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:45, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,1%.
При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилась до 52,49 долара за барель, втративши 0,04%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.