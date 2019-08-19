Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается по Украине в понедельник, 19 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине 19 августа осадков не ожидается, температура воздуха будет достигать 31 градусов тепла.