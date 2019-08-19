Надзвичайна пожежна небезпека утримається в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується по Україні у понеділок, 19 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 серпня у центральних, східних, південних, Сумській та Київській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні 19 серпня опадів не очікується, температура повітря сягатиме 31 градуса тепла.