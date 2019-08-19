В Україні сьогодні до 31 градуса тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Україні у понеділок, 19 серпня, опадів не очікується, температура повітря сягатиме 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 серпня без опадів, лише вночі в східних областях місцями короткочасний дощ", - зазначили синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15°, в південних та східних областях до 18°; вдень 26-31°.
Нагадаємо, за даними синоптиків, спека повернеться в Україну цього тижня.