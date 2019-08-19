В Украине сегодня до 31 градуса тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине в понедельник, 19 августа, осадков не ожидается, температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 августа без осадков, лишь ночью в восточных областях местами кратковременный дождь", - отметили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 10-15°, в южных и восточных областях до 18°; днем 26-31°.
Напомним, по данным синоптиков, жара вернется в Украину на этой неделе.