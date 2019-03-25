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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К вечеру в Киеве ожидается небольшой дождь

Киев • УНН

 • 9847 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня в Киеве к вечеру ожидается небольшой дождь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

К вечеру в Киеве ожидается небольшой дождь

"К вечеру в Киеве ожидаем небольшой дождик", - указали синоптики.

Утром в столице относительная влажность воздуха 60%.

Температура воздуха в Киеве днем будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла.

Ветер - юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, в Украине 25 марта в ряде областей ожидается дождь. Воздух днем прогреется до 12 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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