К вечеру в Киеве ожидается небольшой дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня в Киеве к вечеру ожидается небольшой дождь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"К вечеру в Киеве ожидаем небольшой дождик", - указали синоптики.
Утром в столице относительная влажность воздуха 60%.
Температура воздуха в Киеве днем будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла.
Ветер - юго-западный, 5-10 м/с.
Напомним, в Украине 25 марта в ряде областей ожидается дождь. Воздух днем прогреется до 12 градусов тепла.