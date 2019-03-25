К вечеру в Киеве ожидается небольшой дождь

"К вечеру в Киеве ожидаем небольшой дождик", - указали синоптики.

Утром в столице относительная влажность воздуха 60%.

Температура воздуха в Киеве днем будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла.

Ветер - юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, в Украине 25 марта в ряде областей ожидается дождь. Воздух днем прогреется до 12 градусов тепла.