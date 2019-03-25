Надвечір у Києві очікується невеликий дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні у Києві надвечір очікується невеликий дощ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Надвечір у Києві очікуємо на невеликий дощик", - вказали синоптики.
Вранці у столиці відносна вологість повітря 60%.
Температура повітря у Києві вдень коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла.
Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, в Україні 25 березня у низці областей очікується невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до 12 градусів тепла.