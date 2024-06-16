Надо разобраться с россией с точки зрения Международного права и применением ею химического оружия - Глава МИД Мексики

Необходимо принять все меры, чтобы предотвратить распространение черного рынка оружия в Европе, а также расследовать действия россии с точки зрения международного права, в частности ее использование химического оружия. Об этом заявила Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Нам надо приложить все усилия, чтобы в Европе не распространился черный рынок оружия. Нужно призвать Россию принять участие в этих переговорах. Надо разобраться с россией с точки зрения Международного права и применением ею химического оружия, - сказала Барсена.

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