Треба розібратись з росією з точки зору Міжнародного права і застосуванням нею хімічної зброї - Глава МЗС Мексики
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Мексики Алісія Барсена заявила про необхідність розібратись з росією з точки зору міжнародного права і застосування нею хімічної зброї, а також вжити заходів для запобігання поширенню чорного ринку зброї в Європі.
Необхідно вжити всіх заходів, щоб запобігти поширенню чорного ринку зброї в Європі, а також розслідувати дії росії з точки зору міжнародного права, зокрема її використання хімічної зброї. Про це заявила Міністр закордонних справ Мексики Алісія Барсена під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Нам треба докласти всіх зусиль, щоб в Європі не поширився чорний ринок зброї. Потрібно закликати росію прийняти участь у цих перемовинах. Треба розібратись з росією з точки зору Міжнародного права і застосуванням нею хімічної зброї,
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