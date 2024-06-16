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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Треба розібратись з росією з точки зору Міжнародного права і застосуванням нею хімічної зброї - Глава МЗС Мексики

Київ • УНН

 • 34535 перегляди

Міністр закордонних справ Мексики Алісія Барсена заявила про необхідність розібратись з росією з точки зору міжнародного права і застосування нею хімічної зброї, а також вжити заходів для запобігання поширенню чорного ринку зброї в Європі.

Треба розібратись з росією з точки зору Міжнародного права і застосуванням нею хімічної зброї - Глава МЗС Мексики

Необхідно вжити всіх заходів, щоб запобігти поширенню чорного ринку зброї в Європі, а також розслідувати дії росії з точки зору міжнародного права, зокрема її використання хімічної зброї. Про це заявила Міністр закордонних справ Мексики Алісія Барсена під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

Нам треба докласти всіх зусиль, щоб в Європі не поширився чорний ринок зброї. Потрібно закликати росію прийняти участь у цих перемовинах. Треба розібратись з росією з точки зору Міжнародного права і застосуванням нею хімічної зброї,

- сказала Барсена.

Нагадаємо

Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в конфлікті між росією та Україною.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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