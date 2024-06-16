Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в "конфлікті"
Київ • УНН
Еквадор готовий активно сприяти мирному вирішенню конфлікту між Росією та Україною шляхом діалогу та переговорів, визнаючи значні виклики, пов'язані з конфліктом, і закликаючи міжнародне співтовариство працювати над примиренням та досягненням тривалого миру.
Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в конфлікті між росією та Україною. Про це заявив президент Еквадору Даніель Нобоа під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.
"Моя участь в Саміті має три основні ціли. Перша - це повторити, що Еквадор поважає статут ООН та міжнародне право. Друге, моя участь в цьому Саміті продиктована волею мого уряду знайти мирне рішення міжнародному конфлікту й це те, що ми робимо тут. Ця ситуація має значний вплив на весь світ.
Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в цьому жахливому конфлікті. Еквадор має зобов'язання на цьому Саміті закликати міжнародну спільноту до діалогу та переговорів, як до єдиного шляху до примирення та тривалого миру", - сказав Нобоа.
Він заявив, що Еквадор щиро вірить, що мирне рішення можливе.
Нам потрібно фокусуватися на конкретних кроках, які сприятимуть побудові довіри та сприятимуть примиренню. Еквадор розуміє значні виклики, які ставить цей конфлікт, тому ми працюватимемо з міжнародною спільнотою, щоб працювати задля досягнення майбутнього у якому мир та процвітання переможуть
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеб заявляв, що Україна розуміє, що настане момент, коли потрібно буде говорити з росією, але позиція України буде дуже чіткою - не дозволити росії говорити мовою ультиматумів.