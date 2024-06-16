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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в "конфлікті"

Київ • УНН

 • 23452 перегляди

Еквадор готовий активно сприяти мирному вирішенню конфлікту між Росією та Україною шляхом діалогу та переговорів, визнаючи значні виклики, пов'язані з конфліктом, і закликаючи міжнародне співтовариство працювати над примиренням та досягненням тривалого миру.

Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в "конфлікті"

Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в конфлікті між росією та Україною. Про це заявив президент Еквадору Даніель Нобоа під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

"Моя участь в Саміті має три основні ціли. Перша - це повторити, що Еквадор поважає статут ООН та міжнародне право. Друге, моя участь в цьому Саміті продиктована волею мого уряду знайти мирне рішення міжнародному конфлікту й це те, що ми робимо тут. Ця ситуація має значний вплив на весь світ.

Еквадор готовий активно просувати мирне рішення в цьому жахливому конфлікті. Еквадор має зобов'язання на цьому Саміті закликати міжнародну спільноту до діалогу та переговорів, як до єдиного шляху до примирення та тривалого миру", - сказав Нобоа.

Він заявив, що Еквадор щиро вірить, що мирне рішення можливе.

Нам потрібно фокусуватися на конкретних кроках, які сприятимуть побудові довіри та сприятимуть примиренню. Еквадор розуміє значні виклики, які ставить цей конфлікт, тому ми працюватимемо з міжнародною спільнотою, щоб працювати задля досягнення майбутнього у якому мир та процвітання переможуть

 - сказав Нобоа.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеб заявляв, що Україна розуміє, що настане момент, коли потрібно буде говорити з росією, але позиція України буде дуже чіткою - не дозволити росії говорити мовою ультиматумів. 

Анна Мурашко

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