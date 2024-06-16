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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эквадор готов активно продвигать мирное решение в "конфликте"

Эквадор готов активно продвигать мирное решение в "конфликте"

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 11:28  •  7301 просмотра

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Эквадор готов активно содействовать мирному разрешению конфликта между Россией и Украиной путем диалога и переговоров, признавая значительные вызовы, связанные с конфликтом, и призывая международное сообщество работать над примирением и достижением прочного мира.

Эквадор готов активно продвигать мирное решение в конфликте между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

"Мое участие в Саммите имеет три основные цели. Первая - это повторить, что Эквадор уважает устав ООН и международное право. Второе, мое участие в этом Саммите продиктовано волей моего правительства найти мирное решение международному конфликту и это то, что мы делаем здесь. Эта ситуация имеет значительное влияние на весь мир.

Эквадор готов активно продвигать мирное решение в этом ужасном конфликте. Эквадор имеет обязательства на этом Саммите призвать международное сообщество к диалогу и переговорам, как к единственному пути к примирению и прочному миру", - сказал Нобоа.

Он заявил, что Эквадор искренне верит, что мирное решение возможно.

Нам нужно фокусироваться на конкретных шагах, которые будут способствовать построению доверия и способствовать примирению. Эквадор понимает значительные вызовы, которые ставит этот конфликт, поэтому мы будем работать с международным сообществом, чтобы работать для достижения будущего, в котором мир и процветание победят

 - сказал Нобоа.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеб заявлял, что Украина понимает, что наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией, но позиция Украины будет очень четкой - не позволить России говорить на языке ультиматумов. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
ukrainaУкраина
ekvadorЭквадор
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
polshaПольша
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