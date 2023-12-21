Надеемся на положительный результат в январе - Данилов о помощи Украине от США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность, что в январе Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине и проголосует за пакет помощи. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Поддержка США, как была, есть и я более чем уверен, что будет. США будут выполнять взятые на себя обязательства по помощи нашей стране, это не пустые слова, вы знаете, что очень много уже сделано - сказал Данилов.

Он считает, что в январе в США вопрос помощи Украине будет на повестке дня.

"Что касается следующего процедурного вопроса США, есть понимание, что он обязательно состоится, я думаю, что скорее всего это произойдет в январе. Не нужно делать никакой трагедии. Я думаю в январе этот вопрос будет на повестке дня в США и будем иметь положительный результат", - отметил Данилов.

Дополнение

Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине только в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного во вторник, 19 декабря.

Соединенные Штаты уже выделили более 100 миллиардов долларов на вооружение и поддержку Украины с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить еще 60 миллиардов долларов. Однако республиканцы в Конгрессе все более скептически относятся к необходимости продолжать финансирование обороны Украины.

Сейчас республиканцы требуют изменить правила иммиграции, в обмен на разблокирование дополнительной помощи Украине. Небольшая группа законодателей от двух партий вместе с представителями администрации Байдена пытаются выработать соглашение, которое будет иметь достаточную поддержку с обеих сторон.