Над Уманщиной в Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Министерство юстиции Украины не просто подменяет собой суд, но и нарушает при этом законы. Антирейдерская Коллегия которая в свое время была создана при министерстве, препятствует мирному урегулированию корпоративных конфликтов, незаконно аннулирует регистрации права собственности на имущество и, по сути, способствует рейдерским процессам по отношению к компаниям.