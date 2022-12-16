Над Украиной сбили 60 из 76 запущенных вражеских ракет - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинские зенитчики и ПВО сбили 60 из 76, или почти 79%, запущенных по Украине вражеских ракет, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram, пишет УНН.
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"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, «Калибр», Х-22 ) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П), - сообщил Залужный. - Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожено 60 вражеских ракет".
"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!" – отметил Главнокомандующий ВСУ.
Дополнение
Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.