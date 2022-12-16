Над Украиной сбили 60 из 76 запущенных вражеских ракет - Залужный

Цитата

"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, «Калибр», Х-22 ) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П), - сообщил Залужный. - Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожено 60 вражеских ракет".

"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!" – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.