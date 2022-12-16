Над Україною збили 60 з 76 запущених ворожих ракет - Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українські зенітники та ППО збили 60 з 76, або майже 79%, запущених по Україні ворожих ракет, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.
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"За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П), - повідомив Залужний. - Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет".
"Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю. Вірте в ЗСУ!" - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.