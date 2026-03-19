Над Украиной за ночь обезвредили 109 из 133 российских дронов

россия ночью выпустила по Украине 133 дрона, из них 109 сбиты или подавлены, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 марта (с 18:00 18 марта) противник атаковал 133 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны. Зафиксированы попадания 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

