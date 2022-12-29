Над Сумской областью сбили еще одну российскую ракету - ОК "Север"

Цитата

"Еще одна ракета россиян уничтожена над Сумской областью силами ПВО ОК "Север", – говорится в сообщении.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.