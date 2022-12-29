Над Сумщиною збили ще одну російську ракету - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Над Сумщиною збили вже дві російські ракети, повідомили в ОК "Північ" у Телеграм, пише УНН.
Цитата
"Ще одна ракета росіян знищена над Сумщиною силами ППО ОК "Північ", - йдеться у повідомленні.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.