Над Сикстинской капеллой заметили белый дым, однако Папу не избрали: что происходит
Киев • УНН
Несмотря на отсутствие согласия по поводу Папы, над Сикстинской капеллой заметили белый дым, что вызвало путаницу среди верующих. Ожидаются результаты третьего тура голосования.
Сегодня, 8 мая, днем из дымохода Сикстинской капеллы был виден белый дым, несмотря на то, что кардиналы не смогли прийти к согласию относительно следующего понтифика. Это вызвало обеспокоенность среди верующих, собравшихся на площади Святого Петра, сообщает Daily Mail, пишет УНН.
ДеталиНа видео с прямой трансляции конклава в Ватикане виден белый дым, который должен сигнализировать об избрании нового Папы. Однако незадолго до этого был виден черный дым, подтверждающий, что ни один кардинал до сих пор не получил две трети голосов своих коллег.
Первый тур голосования минувшим вечером вызвал разочарование верующих, собравшихся на площади Святого Петра, после того, как из дымохода поднялся черный дым, что свидетельствовало об отсутствии результата.
Черный дым также был виден сегодня утром, из чего стало ясно, что второй тур также не имел успеха.Но белый дым был виден вскоре после того, как состоялся второй за сегодня черный дым. Это вызвало путаницу и беспокойство среди толпы.
Очевидно, что это была техническая ошибка, причину которой возможно объяснят впоследствии, поскольку сейчас Сикстинская капелла и находящиеся в ней кардиналы изолированы от внешнего мира. Дым больше не ожидается до 18:00 часов по киевскому времени. Тогда должны быть объявлены результаты третьего тура голосования.
Дополнение
В Ватикане началось голосование за нового Папу Римского во второй день конклава. Кардинал Грегорио Роза Чавес заявил, что конклав в Ватикане, вероятно, будет коротким, всего два-три дня.
В Ватикане готовятся к конклаву, устанавливая дымоход на Сикстинской капелле.