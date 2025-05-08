Над Сикстинской капеллой заметили белый дым, однако Папу не избрали: что происходит

$41.440.02
47.070.11
ukenru
ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года
13:00 • 5886 просмотра

ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года

Эксклюзив
12:19 • 15169 просмотра

"Таких рекомендаций не поступало": МОН прокомментировало информацию о переходе некоторых украинских вузов на дистанционку

12:11 • 21141 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины

11:49 • 37885 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:18 • 45658 просмотра

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

10:52 • 49839 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

Эксклюзив
08:51 • 38017 просмотра

Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия

07:53 • 52549 просмотра

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Эксклюзив
8 мая, 07:22 • 47069 просмотра

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

8 мая, 03:10 • 50300 просмотра

8 мая: День памяти и примирения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+12°
2м/с
41%
749 мм
Популярные новости

Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США

8 мая, 07:10 • 46815 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 91161 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

08:37 • 45269 просмотра

В Ватикане продолжается голосование за нового Папу Римского: детали

09:23 • 17419 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 27313 просмотра
публикации

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

12:41 • 12836 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:49 • 37938 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

10:52 • 49869 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 91704 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

7 мая, 18:29 • 113115 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Андрей Сибига

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Ватикан

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 27741 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

08:37 • 45699 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 53449 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 84286 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 133364 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Вашингтон Пост

YouTube

Spotify

Grand Theft Auto

Над Сикстинской капеллой заметили белый дым, однако Папу не избрали: что происходит

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Несмотря на отсутствие согласия по поводу Папы, над Сикстинской капеллой заметили белый дым, что вызвало путаницу среди верующих. Ожидаются результаты третьего тура голосования.

Над Сикстинской капеллой заметили белый дым, однако Папу не избрали: что происходит

Сегодня, 8 мая, днем из дымохода Сикстинской капеллы был виден белый дым, несмотря на то, что кардиналы не смогли прийти к согласию относительно следующего понтифика. Это вызвало обеспокоенность среди верующих, собравшихся на площади Святого Петра, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

ДеталиНа видео с прямой трансляции конклава в Ватикане виден белый дым, который должен сигнализировать об избрании нового Папы. Однако незадолго до этого был виден черный дым, подтверждающий, что ни один кардинал до сих пор не получил две трети голосов своих коллег.

Первый тур голосования минувшим вечером вызвал разочарование верующих, собравшихся на площади Святого Петра, после того, как из дымохода поднялся черный дым, что свидетельствовало об отсутствии результата.

Черный дым также был виден сегодня утром, из чего стало ясно, что второй тур также не имел успеха.Но белый дым был виден вскоре после того, как состоялся второй за сегодня черный дым. Это вызвало путаницу и беспокойство среди толпы.

Очевидно, что это была техническая ошибка, причину которой возможно объяснят впоследствии, поскольку сейчас Сикстинская капелла и находящиеся в ней кардиналы изолированы от внешнего мира. Дым больше не ожидается до 18:00 часов по киевскому времени. Тогда должны быть объявлены результаты третьего тура голосования.

Дополнение

В Ватикане началось голосование за нового Папу Римского во второй день конклава. Кардинал Грегорио Роза Чавес заявил, что конклав в Ватикане, вероятно, будет коротким, всего два-три дня.

В Ватикане готовятся к конклаву, устанавливая дымоход на Сикстинской капелле.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Ватикан
Brent
$61.82
Bitcoin
$99,293.00
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,362.06
Ethereum
$1,959.54