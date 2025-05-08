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Над Сикстинською капелою помітили білий дим, проте Папу не обрано: що відбувається

Київ • УНН

 • 3332 перегляди

Попри відсутність згоди щодо Папи, над Сикстинською капелою помітили білий дим, що викликало плутанину серед вірян. Очікуються результати третього туру голосування.

Над Сикстинською капелою помітили білий дим, проте Папу не обрано: що відбувається

Сьогодні, 8 травня, вдень з димаря Сікстинської капели було видно білий дим, попри те, що кардинали не змогли дійти згоди щодо наступного понтифіка. Це викликало стурбованість серед вірян, які зібралися на площі Святого Петра, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

ДеталіНа відео з прямої трансляції конклаву у Ватикані видно білий дим, який мав би сигналізувати про обрання нового Папи. Однак незадовго до цього було видно чорний дим, що підтверджує, що жоден кардинал досі не здобув дві третини голосів своїх колег.

Перший тур голосування минулого вечора викликав розчарування вірян, які зібралися на площі Святого Петра, після того, як з димаря піднявся чорний дим, що свідчило про відсутність результату.

Чорний дим також було видно сьогодні вранці, з чого стало ясно, що другий тур також не мав успіху.Але білий дим було видно незадовго після того, як відбувся другий за сьогодні чорний дим. Це викликало плутанину і занепокоєння серед натовпу.

Очевидно, що це була технічна помилка, причину якої можливо пояснять згодом, оскільки наразі Сикстинська капела і перебуваючі в ній кардинали ізольовані від зовнішнього світу. Дим більше не очікується до 18:00 години за київським часом. Тоді має бути оголошено результати третього туру голосування.

Доповнення

У Ватикані почалось голосування за нового Папу Римського в другий день конклаву. Кардинал Грегоріо Роза Чавес заявив, що конклав у Ватикані, ймовірно, буде коротким, всього два-три дні.

У Ватикані готуються до конклаву, встановлюючи димар на Сикстинській капелі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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