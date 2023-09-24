Над российским курском работает ПВО. В городе отменили салют по случаю праздника
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Над российским курском работает ПВО. Об этом сообщил губернатор курской области Роман Старовойт, пишет УНН.
Призвал жителей сохранять спокойствие.
“В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112”, — написал российской губернатор.
Тем временем росСМИ сообщают, что мэр курска принял решение отменить праздничный салют, который планировался по случаю дня города.
Напомним
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