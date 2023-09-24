Над російським курськом працює ППО. У місті відмінили салют з нагоди свята

Закликав мешканців зберігати спокій.

“У Курському районі працює наша система ППО. Прошу мешканців зберігати спокій та у разі виявлення підозрілих предметів оперативно повідомляти інформацію за номером 112”, — написав російській губернатор.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що мер курська прийняв рішення відмінити святковий салют, який планувався з нагоди дня міста.

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