Над російським курськом працює ППО. У місті відмінили салют з нагоди свята
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Над російським курськом працює ППО. Про це повідомив губернатор курськох області роман старовойт, пише УНН.
Закликав мешканців зберігати спокій.
“У Курському районі працює наша система ППО. Прошу мешканців зберігати спокій та у разі виявлення підозрілих предметів оперативно повідомляти інформацію за номером 112”, — написав російській губернатор.
Тим часом росЗМІ повідомляють, що мер курська прийняв рішення відмінити святковий салют, який планувався з нагоди дня міста.
Нагадаємо
Сьогодні у курську беспілотник атакував адмінбудівлю