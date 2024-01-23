Над Днепровским районом "минуснули" вражескую ракету Х-59
Киев • УНН
Силы обороны Украины уничтожили вражескую ракету над Днепровским районом
Над Днепровским районом в Днепропетровской области Силы обороны уничтожили сегодня вражескую ракету, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Минус ракета. Воздушную цель наши защитники ликвидировали над Днепровским районом
В воздушном командовании "Восток" в Facebook уточнили, что "в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59".
Напомним
В Днепре был слышен взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете, которая направлялась в направлении города.
Над Днепровским районом "минуснули" вражескую ракету Х-59
Силы обороны Украины уничтожили вражескую ракету над Днепровским районом.
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