Над Днепровским районом "минуснули" вражескую ракету Х-59

На Сыхове во Львове восстановлено теплоснабжение после вероятной хакерской атаки

В жилом массиве Сихов во Львове возобновили подачу тепла после сбоя в системе отопления, который, как подозревают, был вызван возможной хакерской атакой. По словам городского головы, горячее водоснабжение восстановлено на 30%.